Рим, 24 мая, 2021, 22:42 — ИА Регнум. То, что произошло 23 мая в небе над Белоруссией и позднее в аэропорту Минска (задержание основателя Nexta Романа Протасевича), недопустимо, заявила в понедельник, 24 мая, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Иван Шилов ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

"Угнать самолет, чтобы арестовать оппозиционного политика? Это дважды недопустимо», — отметила лидер итальянской оппозиции.

Она призвала «ЕС и мировое сообщество» к «сильной» реакции на эту «провокацию Лукашенко».