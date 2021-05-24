Рим, 24 мая, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Во второй половине июля 2021 года в Италии может быть отменен обязательный масочный режим на открытом воздухе, заявил в интервью La Stampa в понедельник, 24 мая, глава национального Высшего совета здравоохранения Франко Локателли.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Масочный режим в закрытых помещениях в указанный период еще будет сохраняться, хотя, возможно, для тех, кто уже привился или не относится к «группам риска», также будет отменен, предположил эксперт.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на24 мая, в Италии умерли 125 335человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на110 (днем ранее — на 72). Число подтвержденных носителей выросло на2490(днем ранее — на3995). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 194 672 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 276 439человек — на4653 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 10 275 622 человека, что составляет 17,06% населения Италии.