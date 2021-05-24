Скопье, 24 мая, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 24 мая сообщил о прибытии в страну 10 530 доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, большая часть поставки — это 5850 доз, купленные страной, ещё 4680 поступили в качестве дара от Евросоюза, предусмотренного трехсторонним соглашением в рамках программы Team Europe.

Напомним, Team Europe — это программа по поддержке обеспечения вакцинами от коронавируса стран Западных Балкан, к которым относится Северная Македония. Программа осуществляется при координации Австрии.