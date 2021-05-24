Женева, Швейцария, 24 мая, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 508 074 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 807 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 24 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Флаг Всемирной Организации Здравоохранения. United States Mission Geneva

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

За весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 166 860 081 носитель коронавирусной инфекции, подтверждено в общей сложности 3 459 996 случаев смерти от заболевания.

Напомним, ранее сегодня ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID-19 в мире снижается уже третью неделю подряд. Pа минувшую неделю число выявленных инфицированных снизилось на 14,2%, число умерших — на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей.