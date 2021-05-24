Оттава, , 20:51 — REGNUM Срочное заседание из-за инцидента с самолётом компании Ryanair в Минске созывает 27 мая Международная организация гражданской авиации (ICAO), сообщили 24 мая в её пресс-службе.

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Уточняется, что президент совета ассоциации Сальваторе Шаккитано созвал срочное заседание, в котором примут участие 36 дипломатических представителей в ICAO. Поводом стал «инцидент, связанный с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая 2021 г.».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии настояли на посадке гражданского самолёта компании Ryanair, летевшего из столицы Греции в столицу Литвы, из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства.

На борту находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был арестован, так как ранее был объявлен белорусскими властями в розыск из-за причастности к экстремистской деятельности. Ряд западных стран решил отказаться от авиасообщения с Белоруссией.

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