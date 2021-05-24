Женева, Швейцария, 24 мая, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) третью неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 24 мая на сайте организации.

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По информации ВОЗ, за минувшую неделю в мире было выявлено 4 144 658 носителей, коронавирусной инфекции, что на 14,2% меньше, чем неделей ранее. В организацию также поступили данные о 84 306 случаях смерти от COVID-19, что на 2,3% меньше показателя предыдущей недели.

Первую десятку стран по уровню распространению инфекции за неделю составили Индия, Бразилия, Аргентина, США, Колумбия, Иран, Турция, Россия, Непал и Германия.