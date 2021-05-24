Минск, 24 мая, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Посольство России в Минске получило от белорусских властей уведомление о задержании российской гражданки Софьи Сапеги. Об этом сообщается 24 мая на странице диппредставительства в Facebook.

ИА REGNUM Посольство РФ в Минске. Белоруссия

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В посольстве отметили, что консул провёл встречу с родителями задержанной и рекомендовал им адвоката на случай необходимости оказания квалифицированной юридической помощи, дипломаты также остаются в постоянном контакте с ними.

Сообщается также, что посольством был направлен соответствующий запрос по российской гражданке в компетентные органы Белоруссии.

«В настоящее время нами получено уведомление о её задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Европейский гуманитарный университет сообщил, что во время вынужденной посадки в Минске самолёта Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем была задержана студентка вуза — гражданка России София Сапега. На каких основаниях она была задержана, на данный момент неизвестно.