Москва, , 16:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в исключительно опасном положении и теперь отвечает с оправданной жёсткостью. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

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«Церемониться с теми, кто подрывает не только режим, а подрывает безопасность существования государства Беларусь и его личную безопасность как президента государства, нечего церемониться, тем более в таких ситуациях, как посадка самолёта и задержания там человека», — заявил Калашников.

По его мнению, президент России в поддержке главы Белоруссии Александра Лукашенко руководствуется тем, что Минск нельзя оставлять один на один со своими геополитическими противниками.

«Вы что, хотите, чтобы все воевали против всех? Или маленькая Белоруссия воевала с Америкой, как это было с Кубой? Мне кажется, даже во время холодной войны, когда явно враждовали государства, была красная черта, которую уж точно не переходила личную безопасность руководителя», — отметил он.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.