Вашингтон, 24 мая, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В воскресенье, 23 мая, 1,86 млн человек прошли посадку в аэропортах США. Это самый высокий показатель, зарегистрированный с начала пандемии коронавируса, сообщает 24 мая CNN со ссылкой на администрацию транспортной безопасности США (TSA).

(сс) DeltaNewsHub Дезинфекция пассажирских кресел в самолете

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Новая цифра побила предыдущий рекорд, зарегистрированный на прошлой неделе.

При этом в прошлом году в это же время TSA зарегистрировала всего 267 тыс. пассажиров. Таким образом, самолеты теперь заполняются почти так же, как это было в 2019 году до начала распространения коронавируса.

Несмотря на то, что самыми популярными на данный момент являются внутренние перелеты, авиакомпании также сообщают об увеличении рейсов в некоторые точки Европы, в том числе в Афины, Барселону, Дубровник, Франкфурт и Мадрид.

ИА REGNUM напоминает, на протяжении последних семи недель TSA фиксировала более миллиона пассажиров ежедневно.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские авиакомпании теряют более $10 млрд ежемесячно в связи с упавшим спросом на авиаперелеты из-за пандемии коронавируса нового типа.