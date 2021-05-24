Москва, 24 мая, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал решительно действовать против тех, кто пытается его свергнуть силой. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

President.gov.by Александр Лукашенко среди белорусских военных

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«Он не обязан церемониться со своими врагами. До какого-то момента он это не осознавал, но с периода примерно когда мы его увидели с автоматом в руках, он это понял — что церемониться с теми, кто подрывает не только режим, а подрывает безопасность существования государства Беларусь и его личную безопасность как президента государства, нечего церемониться, тем более в таких ситуациях, как посадка самолёта и задержания там человека», — заявил Калашников.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.