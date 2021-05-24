Варшава, 24 мая, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 24 мая провел телефонные переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом говорится на странице в соцсети Twitter польского внешнеполитического ведомства.

Александр ИА REGNUM Светлана Тихановская

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«Темой телефонного разговора была ситуация после вчерашнего принудительного приземления пассажирского самолета, двигавшегося из Афин в Вильнюс, на аэродроме в Минске с целью задержания оппозиционного блоггера», — говорится в сообщении.

Также там отмечено, что Тихановская выразила благодарность Польше «за поддержку задержанного Романа Протасевича и за осуждение действий белорусских властей».

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.