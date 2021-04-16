На очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области 21 мая произошла авария. С утра к канализационному колодцу прибыли две бригады коммунальщиков. Они должны были откачать стоки из коллектора. Однако, предположительно, во время ремонтных работ произошла утечка сероводорода, что привело к гибели рабочих.

Точное число задействованных рабочих уточняется. Известно о как минимум 10 погибших, пять человек были госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.