21 Мая
 
16:57

Опубликованы кадры с места трагедии в Ростовской области

Следственный комитет России опубликовал кадры с места трагедии, которая произошла утром 21 мая в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Оперативное видео размещено на Youtube-канале ведомства.

16:51

Опубликован список погибших рабочих в Ростовской области

В социальных сетях опубликован список погибших на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. В нём значится десять фамилий.

16:39

Ростовский губернатор выразил соболезнования родным погибших коммунальщиков

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Неклиновском районе коммунальщиков.

16:39

В Ростовской области десять человек погибли, пятеро госпитализированы — МЧС

В результате аварии на очистных сооружения в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области десять человек погибли, пятеро госпитализированы. Однако эти данные могут измениться, так как поиск людей продолжается.

16:38

Поиск рабочих в Ростовской области продолжается

В настоящее время на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области продолжается поиск людей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 21 мая.

16:37

Ростовская прокуратура взяла на контроль дело о гибели рабочих

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела о гибели рабочих в Неклиновском районе, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве 21 мая.

16:37

Десять рабочих погибли и восемь пострадали в результате аварии на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщает администрация Таганрога.

Об этом читайте здесь: Десять рабочих погибли и восемь пострадали — мэрия Таганрога

16:36

На месте трагедии в Ростовской области организовано дежурство полиции

На месте трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области организовано дежурство сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

16:36

В правительстве Ростовской области назвали причину гибели рабочих

Трагедия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района произошла по причине выброса метана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 21 мая.

16:35

В Ростовской области число погибших рабочих выросло до десяти

Число рабочих, погибших на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, выросло до десяти. Об этом сообщают специалисты, работающие на месте трагедии.

16:34

В администрации Таганрога (Ростовская область) подтвердили гибель четверых рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка.

Также по теме: Власти Таганрога подтвердили гибель четверых рабочих

16:33

СКР возбудил дело по факту гибели рабочих в Ростовской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 21 мая.

16:33

В Ростовской области при ремонте коллектора погибли восемь человек

Появились новые данные о количестве жертв в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Так, по некоторым данным, во время ремонта коллектора погибли восемь человек.

16:32

Данные о погибших рабочих в Ростовской области разнятся

Данные о погибших рабочих в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области разнятся.

16:31

Ростовский прокурор выехал к месту гибели рабочих в посёлке Дмитриадовка

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту произошедшего в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 21 мая.

16:31

При ремонте коллектора в Ростовской области погибли семь человек

При ремонте коллектора в Неклиновском районе Ростовской области погибли семь человек. Всего на объекте работали восемь сотрудников аварийной бригады.

16:30

На месте трагедии в Ростовской области работает газодымозащитная служба

В посёлке Дмитриадовка Неклиновского района работают сотрудники газодымозащитной службы, сообщили ИА REGNUM в главном управлении МЧС России по Ростовской области 21 мая.

16:29

В Ростовской области восемь рабочих отравились газом: есть погибшие

В Ростовской области восемь рабочих отравились газом в колодце очистных сооружений. По некоторым данным, есть погибшие.