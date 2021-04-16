Опубликованы кадры с места трагедии в Ростовской области
Следственный комитет России опубликовал кадры с места трагедии, которая произошла утром 21 мая в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Оперативное видео размещено на Youtube-канале ведомства.
Опубликован список погибших рабочих в Ростовской области
В социальных сетях опубликован список погибших на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. В нём значится десять фамилий.
Ростовский губернатор выразил соболезнования родным погибших коммунальщиков
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Неклиновском районе коммунальщиков.
В Ростовской области десять человек погибли, пятеро госпитализированы — МЧС
В результате аварии на очистных сооружения в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области десять человек погибли, пятеро госпитализированы. Однако эти данные могут измениться, так как поиск людей продолжается.
Поиск рабочих в Ростовской области продолжается
В настоящее время на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области продолжается поиск людей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 21 мая.
Ростовская прокуратура взяла на контроль дело о гибели рабочих
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела о гибели рабочих в Неклиновском районе, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве 21 мая.
Десять рабочих погибли и восемь пострадали в результате аварии на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщает администрация Таганрога.
Об этом читайте здесь: Десять рабочих погибли и восемь пострадали — мэрия Таганрога
На месте трагедии в Ростовской области организовано дежурство полиции
На месте трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области организовано дежурство сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.
В правительстве Ростовской области назвали причину гибели рабочих
Трагедия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района произошла по причине выброса метана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 21 мая.
В Ростовской области число погибших рабочих выросло до десяти
Число рабочих, погибших на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, выросло до десяти. Об этом сообщают специалисты, работающие на месте трагедии.
В администрации Таганрога (Ростовская область) подтвердили гибель четверых рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка.
Также по теме: Власти Таганрога подтвердили гибель четверых рабочих
СКР возбудил дело по факту гибели рабочих в Ростовской области
В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 21 мая.
В Ростовской области при ремонте коллектора погибли восемь человек
Появились новые данные о количестве жертв в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Так, по некоторым данным, во время ремонта коллектора погибли восемь человек.
Данные о погибших рабочих в Ростовской области разнятся
Данные о погибших рабочих в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области разнятся.
Ростовский прокурор выехал к месту гибели рабочих в посёлке Дмитриадовка
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту произошедшего в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 21 мая.
При ремонте коллектора в Ростовской области погибли семь человек
При ремонте коллектора в Неклиновском районе Ростовской области погибли семь человек. Всего на объекте работали восемь сотрудников аварийной бригады.
На месте трагедии в Ростовской области работает газодымозащитная служба
В посёлке Дмитриадовка Неклиновского района работают сотрудники газодымозащитной службы, сообщили ИА REGNUM в главном управлении МЧС России по Ростовской области 21 мая.
В Ростовской области восемь рабочих отравились газом: есть погибшие
В Ростовской области восемь рабочих отравились газом в колодце очистных сооружений. По некоторым данным, есть погибшие.