Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON. Об этом Дуров написал сегодня, 12 мая, на своем канале в Telegram.

Дуров напомнил, что его команда работала над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалютой Gram порядка двух с половиной лет. Он уверен, что удалось добиться существенных успехов, а в интеграции с мессенджером Telegram можно говорить о революции в вопросе хранения и перевода средств людей.

Однако судебное разбирательство против проекта TON в США фактически похоронило проект. Американский суд запретил распространять криптовалюту Gram по всему миру.

Дуров сетует, что на сегодняшний день весь мир фактически зависит от США в вопросе финансов и технологий. Из-за запрета американского суда другие страны не могут сами решить, что для их граждан хорошо, а что плохо.

Дуров пишет, что власти США совершенно спокойно заставляют такие гиганты, как Apple и Google удалять неугодные приложения из App Store и Google Play. У других стран фактически нет свободы в решении вопросов на своей территории, считает Дуров.

Создатель социальной сети «ВКонтакте» резюмирует, что 96% населения планеты зависит от решения людей, которых избирает 4% жителей Земли.