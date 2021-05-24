Москва, 24 мая, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 24 мая бодро восстанавливает позиции после провала ранее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

United Nations Photo Добыча нефти Brent в Северном море

«Баррель нефти Brent торгуется по $67,59 и может подняться к $67,70−67,90. «Бочка» нефти WTI растет к $67,47 и может двигаться в пределах $67−68.

Рынок нефти смог выровняться за счет закрытия ряда ядерных объектов Ирана от наблюдения МАГАТЭ после того, как соответствующее соглашение закончилось.

Дополнительную поддержку сырью оказывает начало сезона ураганов в США.

В частности, рынок опасается негативного влияния погодных условий в Мексиканском заливе.

У нефтяников уже есть достаточный опыт ликвидаций последствий ураганов и приостановки производственных мощностей.

В настоящий момент рынку нефти ничто не препятствует в коррекции, рынок плавно идет вверх и не сопротивляется», — считает эксперт.

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