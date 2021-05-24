Москва, , 13:13 — REGNUM Сегодня, 24 мая, нефть с открытия торгов прибавляет 1,7% уверенно превысив уровень в $67,50 за баррель Brent, благодаря событиям форс-мажорного характера, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«В первую очередь позитивное влияние на нефтяные котировки оказывает ситуация в Мексиканском заливе, где начинается сезон ураганов.

Еще 21 мая Национальный центр ураганов США, предупреждал о зарождении первого тропического шторма, который потенциально может нарушить работу 40−50% предприятий, базирующихся в регионе.

Кроме того, тема переговоров США и Ирана, остается на радарах участников торгов. Срок, выделенный иранскими властями на достижение компромисса в вопросе возобновления «ядерной сделки» истек 23 мая.

Так что рынок воспринимает, это как вероятное понижение вероятности их успеха, а значит и понижение вероятности возвращения 1,3−1,5 млн. б/c иранской нефти на мировой рынок.

Техническая картина для нефтяного рынка менее благоприятна. Котировки прямо сейчас находятся на линии водораздела $67,50 за баррель Brent. И, если им удастся закрепиться выше этого уровня, рост цен продолжится к $68,50 за баррель.

В противном случае, влияние форс-мажорных факторов начнет слабеть и котировки вновь откатятся ниже $67,00 за баррель, тем самым запуская сценарий снижения к $63,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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