Санкт-Петербург, 24 мая, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Петербурге за минувшую неделю — 17 по 23 мая — выросло на 2,7%, а за две последние недели — на 30%. Об этом 24 мая сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар, диагностика

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По словам главы комздрава, рост числа госпитализаций начал фиксироваться в первую неделю после майских каникул. Прежде всего, госпитализируются взрослые пациенты.

«Минимальное количество зарегистрированных случаев госпитализации отмечалось в середине апреля, когда за неделю было госпитализировано порядка 1,8 тыс. взрослых. Сравнивая это с прошедшей неделей, отмечается увеличение числа госпитализированных на 40%», — подчеркнул чиновник.

Добавим, за 23 мая в Петербурге с ковидом и подозрением на него госпитализирован 421 человек.