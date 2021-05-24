Санкт-Петербург, 24 мая, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается напряженной. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 мая сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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По ее словам, нарастающим итогом на 24 мая зарегистрировано 433 833 случая заражения, из них за прошедшие сутки — 851 случай. Суточный темп прироста инфицированных увеличился до 0,2%.

«Коэффициент распространения превысил единицу и, на сегодняшний день, составляет 1,7. Это говорит о том, что заболеваемость у нас медленно, но растёт. Рост заболеваемости отмечается, начиная с первой послепраздничной недели. На праздничной неделе заболеваемость была снижена. А на первой, после праздников, это была 19-я календарная неделя, заболеваемость увеличилась на 3%. На 20-й неделе этот рост продолжился, и заболеваемость выросла на 9%», — пояснила представитель Роспотребнадзора.

Чхиджерия уточнила, что заболеваемость коронавирусом выросла также среди детей — школьников, а на 20-й неделе — среди детей дошкольного возраста.

Напомним, в Петербурге от ковида скончались 14 077 человек, в том числе 38 — за последние сутки. Выздоровели за время пандемии 397 733 человека.