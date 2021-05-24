Сочи, Краснодарский край, 24 мая, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» и имеющие сертификат об этом, не будут испытывать проблем со въездом на территорию Греции. Об этом 24 мая заявил глава греческого МИД Никос Дендиас на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Denis-pushilin.ru Вакцина «Спутник V»

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«Греция, конечно же, признает сертификаты о вакцинации (препаратом «Спутник V»). <…> У любого человека, который обладает этим сертификатом и хочет приехать в Грецию, не будет никаких проблем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские специалисты изучают возможность запуска производства российской вакцины «Спутник V» в Киргизии.