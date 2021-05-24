Токио, 24 мая, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В сети опубликованы шпионские снимки салона нового вседорожника Toyota Land Cruiser 300. Фотография с салоном автомобиля размещена на странице 300. lc в социальной сети Instagram.

Instagram / 300.lc Салон нового Toyota Land Cruiser 300

На полученной фотографии можно рассмотреть новый руль, «парящий» дисплей, дефлекторы, находящиеся под ним, а также клавиши управления климат-контролем. Под кнопками управления мультимедийным комплексом расположена щель, похожая на дисковод.

Фотошпионам ранее удавалось заснять Toyota Land Cruiser 300. Однако заглянуть в салон им удалось впервые.

Заказать вседорожник Toyota Land Cruiser 300 нового поколения у дилеров можно будет в середине июля нынешнего года. Первые же экземпляры автомобиля появятся у покупателей в конце августа текущего года.

Ранее компания Toyota провела в США дорожные тесты нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Его производство будет происходить на автозаводе в американском штате Алабама.

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