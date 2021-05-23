Токио, , 09:59 — REGNUM Лидерами по числу действующих патентов в сфере технологий автоматического вождения являются американская компания Ford и японская корпорация Toyota. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на данные исследовательской компании Patent Result.

Эксперты Patent Result проанализировали базу активных патентов в сфере технологий беспилотного вождения. Также они оценили конкурентоспособность этих патентов на основе данных о количестве цитирований, поданных апелляций и попыток оспорить патент другими компаниями.

Возглавила получившийся рейтинг американская компания Ford с 1195 активными патентами, общая конкурентоспособность которых оценивается в 6054 балла. Вторую строчку заняла Toyota с 1705 активными патентами и 5349 баллами.

Третье место по числу активных патентов заняла ещё одна японская компания — Honda. Однако общая конкурентоспособность 1006 патентов Honda составила всего 1791 балл. По этому критерию третье место с результатом в 4895 баллов заняла американская компания Waymo.

Компания Waymo была создана в 2016 году специально для разработки технологий беспилотного вождения. Она лидировала по патентам в этой сфере до 2020 года, однако в 2021 году впервые уступила по общему «весу» патентов крупным автомобилестроительным компаниям.

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