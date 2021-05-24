Москва, , 13:37 — REGNUM Российская автокомпания «Аурус» приступит к массовому выпуску седанов премиум-класса Aurus Senat 31 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тестовые образцы российской модели были выпущены на заводе в Елабуге ещё в марте нынешнего года. Сейчас они проходят испытания в Государственном научном центре Российской Федерации ФГУП «НАМИ».

Автопроизводитель планирует выпускать в год при односменном режиме работы до 5000 моделей Aurus. Пока же производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» в Москве. Тираж автомобилей компании пока не большой, так как их сборка ведётся вручную, по индивидуальным заказам.

Стоимость базовой версии Aurus Senat равна 18 млн рублей, а топовой — 22 млн рублей.

Напомним, стоимость бронированного седана Aurus Senat равна 69,9 млн рублей, а цена аналога президентского автомобиля Aurus Senat в версии Limousine составляет 106,9 млн рублей.

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