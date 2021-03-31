Москва, , 09:08 — REGNUM Первые девять седанов Aurus Senat покупатели получат в середине мая 2021 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Все модели будут 2021 года выпуска. С момента начала заказов стоимость российских премиальных седанов выросла на 2 млн рублей.

«Речь идет о предзаказе, это еще не произведенные автомобили. Цена у всех одинаковая. Это машины в практически максимально-возможной комплектации», — сообщил журналистам издания операционный директор АГ «Авилон» Олег Шамба.

Он добавил, что первые несколько месяцев все модели Senat будут собираться в максимальной комплектации Individual.

Под капотом автомобилей установлен мотор рабочим объёмом 4,4 литра производительностью 598 «лошадей». Крутящий момент от мотора передаётся через автоматическую коробку передач на две оси.

Комплектация включает в себя 84 опции. Среди них: полный «зимний» пакет, многозонный климатический контроль, электроподогрев кресел с опцией массажа и вентиляции, а также новейшая аудиосистема.

Ранее Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт представил в России концепт электромотоцикла Aurus. Этот прототип был разработан по заказу Минпромторга с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО РФ.

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