Вашингтон, 24 мая, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны выработать беспристрастный подход к израильско-палестинскому конфликту, будучи одновременно произраильскими и пропалестинскими. Об этом заявил американский сенатор Берни Сандерс 23 мая на канале CBS.

Phil Roeder Берни Сандерс

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Он выразил мнение, что в израильском правительстве есть «открытые расисты», и в очередной раз заявил, что администрация США должна изменить свой подход к Израилю. Сандерса спросили о статье, которую он написал для «Нью-Йорк Таймс» и где сообщил, что США должны перестать быть апологетом правительства израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. У сенатора спросили, считает ли он, что президентская администрация является защитником правительства Нетаньяху.

«Я думаю, что Соединенные Штаты должны выработать беспристрастный подход к израильско-палестинскому конфликту. Мы должны быть произраильскими, но мы должны быть и пропалестинскими. И я надеюсь и верю, что президент это понимает. Я был рад видеть, что он делает попытки вместе с международным сообществом восстановить Газу после всех этих разрушений», — ответил Сандерс.

Телеведущий спросил сенатора, можно ли беспристрастно относиться к террористам, которые хотят уничтожить Израиль. В ответ Сандерс предложил «понять, что за эти годы правительство Нетаньяху стало крайне правым крылом и что в израильском правительстве сейчас есть люди, которые являются явными расистами. У вас в Западном Иерусалиме люди выселяются из своих домов. Огромное давление на людей в Израиле, на арабскую общину, а также на Газу. Так что у вас очень сложная ситуация. У вас есть ХАМАС, террористическая группировка. У вас правое израильское правительство, и ситуация ухудшается. И все, что я хочу сказать, это то, что Соединенные Штаты Америки должны возглавлять мир в объединении людей», — сказал Сандерс.