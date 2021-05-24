Минск, , 12:41 — REGNUM Белорусским прокурорам предоставлено право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, «через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам». Об этом 24 мая проинформировала пресс-служба президента Белоруссии\, сообщая о подписанном Александром Лукашенко законе которым «корректируется законодательство» о СМИ.

«Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено», — сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: Белорусская пропагандистская «социология» сломалась о МГИМО

Вдобавок к ранее установленным основаниям блокировки сайтов и прекращения выпуска СМИ введено такое основание, как принятие «Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам».

Согласно нововведениям, для запрета на выпуск СМИ решение суда не обязательно — такое решение может принять и министерство информации. Закреплена возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.«Предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием, — разъяснила президентская пресс-служба. — Вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности».