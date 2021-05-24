Минск, 24 мая, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях в республике, сообщает 24 мая БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Так, после вступления закона в силу все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов.

Кроме того, вводится запрет освещения в онлайн-режиме массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды.

Уточняется, что основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

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