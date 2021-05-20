Минск, , 13:53 — REGNUM Политическая и социально-экономическая ситуация в Минске нервирует Александра Лукашенко. Об этом он заявил 20 мая на совещании с руководством Белоруссии по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития столицы постсоветской республики, сообщает президентская пресс-служба.

«Все процессы в Минске протекают намного быстрее (да и чувствуются они острее), чем где бы то ни было, — сказал он. — Поэтому в наших действиях мы должны опережать запросы населения или, по крайней мере, оперативно реагировать на них. А если есть какие-то негативные моменты, то заблаговременно предупреждать их».

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии«Еще раз подчеркиваю то, что я говорил на заседании Совета Безопасности страны: время и ситуация, которая складывается вокруг нас, прежде всего не дает оснований для расслаблений. Особенно в Минске, только в Минске! Все эти события последнего времени — это Минск», — констатировал Лукашенко. Продолжая тему недовольства отсутствием лояльности к себе со стороны населения, Лукашенко заявил: «Многие, конечно, уже поняли, куда нас вели и куда нас склоняли. Но это спустя полгода. Но осталось немало. Я только что о подобных мерзавцах говорил».

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Лукашенко выразил недовольство урбанизацией Минска, где проживает более двух миллионов граждан. Он предупредил чиновников: «Мы с вами договорились: нельзя сегодня растягивать Минск, он не резиновый. Мы делаем хуже и для будущих жильцов, которые сюда приезжают и хотят здесь жить. И особенно для минчан сейчас. Вы видите, что у нас уже появились пробки на дорогах. Но вы не видите, какую загазованность они создают в Минске. Только пробки, не говоря уже о других факторах, в том числе предприятиях. Поэтому нельзя такими темпами застраивать Минск».

«Вы поймите, что возникнет проблема рабочей силы — куда ее девать. Это значит, опять будем строить здесь предприятия. Опять будем гадить атмосферу в Минске и вокруг. Более того, мы же стягиваем с самых дальних уголков страны в Минск людей. Мы повторим опыт России — Москвы, — поведал Лукашенко. — За это другой город можно было бы похвалить, что жилье строит, прирастает, но только не Минск. Для Минска это не та тенденция, которую хотелось бы закреплять. Тем более что на этом фоне число занятых в экономике снижается. К чему приводят такие «ножницы» — вам известно».

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