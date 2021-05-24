Хабаровск, 24 мая, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувший апрель резко увеличилось количество бракосочетаний — на 114 по сравнению с 2020 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Грук ИА Красная Весна Свадьба

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По мнению сотрудников краевого комитета по делам ЗАГС и архивов, всплеск свадеб произошел после послабления ковидных ограничений.

Больше всего браков было зарегистрировано 15 мая в Международный день семьи — 51 пара, что на 35% превысило статистику прошлого годо этого дня.

Больше всего свадеб сыграли в Хабаровске — 307. Вторым по количеству браков стал Комсомольск-на-Амуре — 112. Остальные бракосочетания прошли в муниципальных районах.

Всего в апреле по Хабаровскому краю жители создали 678 новых семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре с 19 мая снят ряд антиковидных ограничений.