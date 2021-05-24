Тирасполь, 24 мая, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Допадемийный режим пересечения границы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлён на один месяц. Об этом 24 мая заявил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

Mgb.gospmr.org Граница ПМР

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"Учитывая, что показатели заболеваемости коронавирусом постепенно снижаются, считаю возможным продлить на месяц действие нормы, предполагающей допандемийный режим пересечения приднестровской границы», — написал Красносельский.

Он добавил, что в дальнейшем режим на границе будет устанавливаться в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Напомним, ранее в Приднестровье в рамках борьбы с распространением коронавируса выезд за границу нужно было согласовывать с Оперативным штабом по борьбе с пандемией. Также требовалось прохождение ПЦР-теста. С 30 апреля по 10 мая этот режим в ПМР отменили. Потом допандемийный режим продлили до 1 июня.