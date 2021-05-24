Новосибирск, , 10:37 — REGNUM В новосибирской городской клинической больнице № 11 появилась собственная ПЦР-лаборатория. Это медицинское учреждение — самый большой в регионе инфекционный госпиталь.

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«192 пробы в смену — мощности нового оборудования достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность поликлиники и стационара больницы, который работает как сортировочный госпиталь», — рассказали в областном правительстве.

В лабораторию на средства резервного фонда правительства РФ приобретено 16 единиц оборудования и запас расходных материалов почти на 11 миллионов рублей. За счёт выделенных средств четыре специалиста прошли обучение.

До этого пробы отправляли на исследование в областную больницу, за 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию получали результаты, большинство результатов были готовы в течение суток. Сейчас результат получают всего через четыре часа.

В Новосибирской области в рамках борьбы с COVID-19 уже оснастили с нуля или дооснастили ПЦР-лаборатории восьми государственных медорганизаций.