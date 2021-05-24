Новосибирск, , 10:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 24 мая, за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 72 случая.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 82 года и женщины в возрасте 53 года, 79 лет, 82 года. Всего в регионе умерли 1849 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 58 человек, на ИВЛ — восемь пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 42 817 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2660 детей; 38 810 пациентов выздоровели (+25 за сутки).