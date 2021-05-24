Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обследовали на наличие коронавируса прошли 14 176 человек, сообщили 24 мая в городском оперштабе. Таким образом в воскресенье, 23 мая, было протестировано на девять тысяч человек меньше, чем было в субботу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Также за сутки обработано 3975 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, 22 мая в Петербурге зафиксировано 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 432 982 случая заражения. От COVID-19 скончались 14 039 человек, в том числе 40 — за 22 мая. Выздоровели 397 617 человек.