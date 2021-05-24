Брюссель, 24 мая, 2021, 09:46 — ИА Регнум. С призывом провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в столице Белоруссии выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом 24 мая говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, размещенном на сайте совета сообщества.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

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«Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции», — говорится в сообщении.

Также Боррель призвал немедленно освободить летевшего на данном самолете и задержанного в Минске основателя и главного редактора телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.

Кроме того, глава дипломатии ЕС утверждает, что белорусские власти данным инцидентом поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолета Ryanair.

«Нужно провести международное расследование этого инцидента, чтобы установить нарушение правил международной авиации», — добавляется в заявлении.

«Эта ситуация будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия произошедшего, в том числе примет меры против ответственных лиц», — также отмечается в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил что, инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair в Минске не останется без последствий.

Напомним, 23 мая самолёт исландской авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Экстренная посадка была запрошена экипажем из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого в Белоруссии задержали.