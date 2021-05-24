Москва, 24 мая, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума предложила Торгово-промышленная палата (ТПП) России.

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«Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующих их растущие издержки, и программ адресной помощи гражданам», — говорится в тексте резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

Отмечается, что данные меры касаются тех граждан, которые стоят на учёте на бирже труда, а также семей, чьи доходы не доходят до уровня прожиточного минимума. Резолюция, в частности, подразумевает выплаты для покупки в розничных сетях продуктов из перечня, утверждённого на федеральном уровне, сообщает ТАСС.

Соответствующий документ был направлен главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину (КПРФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы заявил, что введение продовольственных сертификатов для малоимущих в стране может иметь смысл.

«Есть и плюсы, есть и определённые проблемные вопросы, которые надо решать. Но точно совершенно подумать над этим можно. Правда, вот, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как это было в разгар эпидемии, но тем не менее об этом поговорить можно», — сказал глава государства.

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