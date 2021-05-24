В России могут ввести целевые выплаты на продукты для нуждающихся
Москва, 24 мая, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума предложила Торгово-промышленная палата (ТПП) России.
Отмечается, что данные меры касаются тех граждан, которые стоят на учёте на бирже труда, а также семей, чьи доходы не доходят до уровня прожиточного минимума. Резолюция, в частности, подразумевает выплаты для покупки в розничных сетях продуктов из перечня, утверждённого на федеральном уровне, сообщает ТАСС.
Соответствующий документ был направлен главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину (КПРФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы заявил, что введение продовольственных сертификатов для малоимущих в стране может иметь смысл.
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