Москва, , 15:08 — REGNUM Для поддержки малообеспеченных семей необходимо ввести выплаты, предназначенные для покупки продуктов питания. С таким предложением выступил 28 апреля руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава фракции предложил начислять фиксированные средства для приобретения нуждающимися продовольствия.

«Наше предложение по финансированию малообеспеченных семей через карту «Мир», платёжную систему: определённую сумму с разрешением тратить её только на продукты питания отечественного производства. Естественно, без алкоголя», — сказал он.

В рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, идею введения продовольственных сертификатов для малоимущих в России обсуждал президент России Владимир Путин во время встречи с фракциями Госдумы в феврале 2021 года.

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