Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин посетил жителей Риддера, пострадавших в результате лесного пожара 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Мамин встретился с жителями Риддера и проверил строительство домов для пострадавших. Возведение 30 новых домов ведется за счет резервных средств правительства. Площадь каждого дома составит 80 кв. метров.

В правительстве отметили, что для ликвидации последствий пожара в Риддере выделено 557,5 млн тенге ($1,3 млн). Строительство домов планируется завершить до 15 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Риддере Восточно-Казахстанской области произошел лесной пожар. Сильный ветер осложнял тушение пожара. В результате возгорания пламя распространилось на 14 домов в поселке Лесхоз.

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