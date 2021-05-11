Нур-Султан, , 11:22 — REGNUM В районе города Риддер в Восточно-Казахстанской области планируют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара. Об этом 11 мая заявил официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали на встрече с журналистами.

По его словам, акимат (администрация) Восточно-Казахстанской области объявит режим ЧС 11 мая. Представитель МЧС отметил, что в настоящее время пожар уже ликвидирован. «Сейчас идет тушение отдельных участков леса, там идет тление стволовых деревьев», — сказал Уали.

Напомним, 10 мая в Риддере Восточно-Казахстанской области произошел лесной пожар. Сильный ветер осложнял тушение пожара. В результате возгорания пламя распространилось на 14 домов в поселке Лесхоз.