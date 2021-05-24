Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти 21 мая завершились ростом. По итогам дня нефть подорожала на 2,78%, до 66,67%. Цена на Brent снижалась до $64,54, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтяной рынок некоторое время находился под давлением на фоне заявления президента Ирана о том, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

Улучшение ситуации на мировых рынках способствовало восстановлению цен на нефть. Покупатели позитивно отреагировали на данные по производственному сектору США.

Производственный индекс деловой активности в США увеличился до 61,5. Экономисты ожидали, что в начале мая индекс упадет до 60,2. В секторе услуг индекс составил 70,1.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе повысилось на четыре единицы, до 356 штук. Общее количество нефтегазовых вышек выросло на две единицы, до 455 штук.

Сегодня, 24 мая, баррель Brent стоит $67 за баррель. Ситуация с коронавирусом заметно улучшилась в Индии, Германии, Испании и Италии.

Участники рынка опять начинают ставить на восстановление мировой экономики и увеличение спроса на нефть из-за снятия ограничений.

Покупатели могут двигаться к уровню $68,55. Комфортный уровень, на котором можно дождаться новой порции новостей и определиться с направлением движения цены.

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