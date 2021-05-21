Москва, , 13:10 — REGNUM Фьючерсы на нефть марки Brent, ещё буквально в начале недели штурмовавшие знаковый барьер в $70 за баррель, а затем постепенно опустились к утру 21 мая почти на 8%, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Сегодня утренние торги в Москве шли возле отметки $64,50, а ближе к полудню вновь подтянулись повыше к $65,20. Так сильно на динамику чёрного золота повлияли опасения, что на рынок во второй половине года могут вернуться в полном объёме иранские поставки.

Информационные агентства продолжают сообщать о прогрессе в переговорах по ядерной сделке. Представитель Евросоюза 19 мая выразил уверенность, что договоренности будут достигнуты, а президент Ирана сообщил, что Соединенные Штаты вроде бы готовы на определённых условиях отменить санкции против нефтяного, банковского и судоходного секторов экономики страны.

Впрочем, обвалом происходящее назвать сложно, ведь цены пока всего лишь вернулись на уровни, где они и так долгое время находились в первых числах апреля. А Иран и «пятёрка» мировых держав ведут переговоры в Вене на тему обмена нефтяного эмбарго на ядерную сделку примерно с тех же пор.

За это время нефтяной рынок повидал, кажется, весь возможный спектр колебаний: нефть и тестировала минимумы в районе $61−62 за баррель, и сменяла рост к $68 откатом как раз до нынешних $64,50, успела позднее подтянуться и к $70.

Всё это время фактор иранской сделки действовал, как бы оставаясь за скобками, но не переставал оказывать своё влияние — тем не менее, это не мешало ценам чувствовать себя достаточно свободно.

Большая часть нефтяного сообщества, похоже, и сейчас придерживается мнения, что шанс на новые поставки из Ирана будет ограничен максимум объёмом в 1−1,3 млн баррелей в сутки, а значит, не окажет на рынок столь существенного давления, как это случилось в 2015—2016 гг., когда такая ядерная сделка с Ираном впервые была заключена. К тому же, конкретики с переговоров пока не поступает.

Это один из важных фаторов. Но на текущий момент, катализаторами нисходящего движения по нефти также являются ещё и очень короткодействующие факторы.

Первый из них — ускоренное распространение коронавируса в Индии, из-за чего по данным Indian Oil, крупнейшей национальной нефтеперерабатывающей компании, продажи бензина упали в пределах 15−20%, а загруженность НПЗ опустилась до 84% против 98% в аналогичный нормальный период прошлого года.

Второй фактор, сохраняющий инициативу пока за продавцами, данные от минэнерго США о росте запасов сырой нефти на 1,3 млн баррелей за предыдущую неделю.

И третий фактор, происходящая на фоне всего этого информационного шума фиксация прибыли по ранее открытым спекулятивным позициям на покупку.

Однако в целом, среднесрочно, велики ожидания, что мировая экономическая активность продолжит восстанавливаться хорошими темпами по мере снятия локдаунов в Европе и активного открытия Америки после 4 июля.

Кстати, уже прошла неделя, как Джо Байден сам снял маску и объявил, что вакцинированные могут больше не носить их как на свежем воздухе, так и в помещениях, если иное не установлено работодателем или местными законами конкретного штата.

Спрос на нефть до конца года вероятно вырастет более чем на 1 млн баррелей в сутки. Поэтому, хотя подвижность котировок в ближайшие дни может быть заметной, в целом область $65−67 за баррель, вероятнее всего, останется область конечного притяжения цен, даже если в процессе они опустятся глубже», — считает эксперт.

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