Вильнюс, , 23:26 — REGNUM В Литве возбудили уголовное дело по факту захвата самолета после инцидента с посаженным в Минске пассажирским воздушным судном. Об этом 23 мая сообщил заместитель генерального комиссара полиции Латвии Арунас Арлауска.

«Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 мая самолёт исландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Читайте также: На Украине призвали Белоруссию освободить Протасевича