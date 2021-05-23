Киев, 23 мая 2021, 23:06 — REGNUM Освободить основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича должны немедленно власти Белоруссии. Об этом 23 мая сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на странице в соцсети Twitter.
«В Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич, — сообщил Николенко. — Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей».
По его словам, власти Украины требуют от Белоруссии немедленного освобождения Протасевича.
Как передавало ИА REGNUM, бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан 23 мая в аэропорту Минска.
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