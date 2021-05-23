Москва, , 22:21 — REGNUM Боевики группировки"Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют провокацию на западе провинции Идлиб в Сирии. Об этом 23 мая заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

«Поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ», — сказал он на брифинге.

По его словам, террористы в сопровождении представителей «Белы касок» доставили в Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами, предположительно, с хлором.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористы в очередной раз готовят провокации с отравляющими веществами в сирийской зоне деэскалации Идлиб.

Он уточнил, что террористы перевозят токсичные вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности города Идлиб в районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Там же отмечена активизация деятельности скандально известной группы «Белые каски».

Читайте также: В сирийском Идлибе террористы совершили 50 обстрелов