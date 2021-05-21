Москва, , 08:40 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 50 обстрелов в сирийском Идлибе. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, в провинции Идлиб был зафиксирован 31 обстрел, в провинции Латакия — 12, в провинции Алеппо — два, в провинции Хама — пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористы в очередной раз готовят провокации с отравляющими веществами в сирийской зоне деэскалации Идлиб.

Он уточнил, что террористы перевозят токсичные вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности города Идлиб в районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Там же отмечена активизация деятельности скандально известной группы «Белые каски».