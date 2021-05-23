Берлин, , 21:59 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что инцидент с экстренной посадкой в Минске самолёта компании Ryanair является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе.

«Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был произведен арест журналиста Романа Протасевича», — сказал Маас.

Он добавил, что «такой акт не может остаться без серьезных последствий со стороны Европейского союза».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 мая самолёт исландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

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