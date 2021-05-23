Стокгольм, , 21:40 — REGNUM Власти Белоруссии должны освободить одного из основателей телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом 23 мая сообщила глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде на странице в соцсети Twitter.

«Белоруссия должна немедленно освободить Протасевича, — написала она. — Обсудим возможные последствия с коллегами из ЕС».

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая в аэропорту Минска был задержан бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Читайте также: В Минске задержали бывшего редактора Telegram-канала Nexta