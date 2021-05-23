Минск, 23 мая, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска после отправки фотографии с ним одному из оппозиционных блогеров. Об этом 24 мая сообщил гостелеканал «Беларусь 1».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Отмечается, что Протасевич летел с подругой, которая сделала его фотографию в автобусе, следуя на автобусе до самолета. После этого она отправила фото другому опальному блогеру Антону Мотолько, который в свою очередь опубликовал снимок в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет исландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, сейчас он задержан.

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