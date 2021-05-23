Минск, , 18:52 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту сообщения о минировании лайнера Ryanair, сообщили 23 мая в Следственном комитете республики.

«По данному факту … возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 уголовного кодекса», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, он был задержан.

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