Берлин, , 18:48 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии потребовало от белорусских властей немедленно прояснить ситуацию вокруг задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом 23 мая в своем Twitter написал статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер.

«Нам необходимо немедленное объяснение от правительства Белоруссии касательно перенаправления рейса Ryanair внутри ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту находился Протасевич.

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