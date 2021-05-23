Минск, 23 мая, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Вызов странам Запада бросили власти Белоруссии, которые задержали в аэропорту Минска экс-редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом заявила радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По ее словам, разве «это не конфликт с Западом», когда белорусская сторона посадила «принудительно самолёт Евросоюза».

«Это он (глава Белоруссии Александра Лукашенко — прим. ИА REGNUM) не пошёл на конфликт с Западом? — сказала она. — Это уже открытый вызов Европейскому союзу».

Напомним, 23 мая на телеграм-канал Nexta сообщил, что экс-редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в аэропорту столицы Белоруссии.

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