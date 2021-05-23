Бухарест, 23 мая, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Более 300 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Румынии за минувшие сутки. Об этом 23 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при румынском правительстве.

Russian.news.cn В маске. Румыния.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 307 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 075 543.

Также сообщается, что с начала пандемии в Румынии количество летальных исходов от COVID-19 достигло 29 941.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Румынии за сутки было выявлено более 450 заразившихся коронавирусной инфекцией.

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