Киев, 23 мая, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Украина достигла политической договоренности с Европейским союзом относительно возможности взаимного признания «паспортов вакцинации», заявил 23 мая украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

facebook.comUkrmilitarymedic Вакцинация от коронавируса. Украина

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Глава украинского правительства напомнил, что Европейский союз объявил о введении до конца июня 2021 года цифровых сертификатов, содержащих данные о вакцинации от коронавирусной инфекции, тестах на SARS-CoV-2 и приобретенном после заболевания иммунитете.

«На этой неделе… [вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции] Ольга Стефанишина в Брюсселе достигла с представителями ЕС политического согласия о возможности взаимного признания цифровых сертификатов», — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, 29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине следует создать систему «паспортов вакцинации».